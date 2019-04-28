تطبيق وطني مع داود .. 10 نقاط تلخص الهدف وآلية المحاسبة

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط برنامج “مع داود”، الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان، مساء اليوم الأحد، الضوء على نظام التقييم الحديث “تطبيق وطني”، وهو تقنية سريعة بين يدي المستفيد تقدم له خدمة تقويم الخدمات، ومدى رضاه عن العمل المقدم له من قبل الجهات الحكومية.

وتقدم “متابعات الخليج 365” فيما يلي أبرز النقاط التي ناقشها البرنامج عن تطبيق وطني.

1- فكرته مستوحاة من فكرة قياس رضا المستفيد.

2- التقييم يطلع عليه بشكل مباشر، رؤساء الأجهزة الحكومية.

3- التطبيق متاح للمواطن والمقيم والزائر لتقييم أداء أي جهة.

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4- لا يتطلب سوى رقم جوال سعودي فقط.

5- لا يتم مشاركة تسجيل التقييم إلا في حالات محددة كطلب رسمي من جهة.

6- التعليقات لا تظهر عبر التطبيق لتشجيع الناس على التقييم وفهم سلوكهم وكيفية التعبير عن المشكلة.

7- التطبيق يستهدف أكبر عدد ممكن من الناس، وكلما زاد العدد كلما كانت دقة المُخرجات ودقة التحليل الموجودة أفضل.

8- ١٥ ثانية الوقت الذي يستغرقه تقييم خدمة الجهة الحكومية التي تم مراجعتها.

9- تطبيق وطني لو تم التعامل معه، يرتقي بالخدمات المقدمة، ويتم دعم الموظف “الكويس” ولفت النظر للموظف المهمل في عمله.

10- المحاسبة بعد رفع التقارير تأتي من أعلى رأس الهرم؛ لأن من أهداف الرؤية تحسين الخدمات الحكومية الموجودة للمواطنين، وكل الجهات الخدمية محاسبة على هذا الأمر.