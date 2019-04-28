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ينطلق غدًا.. أهداف ونتائج مُنتظرة في مؤتمر حوكمة الشركات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنظم جامعة الفيصل في الرياض المؤتمر السنوي الثالث لحوكمة الشركات، مساء يوم غد الاثنين.
ويهدف المؤتمر الذي يعقد سنويًّا في مركز الحوكمة بكلية إدارة الأعمال، بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار، إلى تأكيد ضرورة التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في بعدها الاقتصادي ضمن برنامج التحول الوطني الذي أقرته الرؤية.
ويشارك سنويًّا في المؤتمر العديد من شركات القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية المعنية، وممثلون عن سوق المال السعودي، وقطاعات أهلية.
وتعلن خلال المؤتمر نتائج مؤشر حوكمة الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم.
ويزداد اهتمام الشركات بالمؤتمر سنويًّا؛ لما يعرض فيه من معلومات مهمة وما يتخلله من نقاشات وآراء من ذوي الاختصاص والاهتمام في مجال الحوكمة، وما يصدر عن المؤتمر من توصيات تنعكس إيجابيًّا على أداء الشركات وتوجهها لتطبيق مبادئ الحوكمة.
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