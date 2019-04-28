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2019-04-28 الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس خارجية اليابان الموضوعات المتعلقة بقمة الـ20 متابعات الخليج 365 - واس التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية اليابانية، ومجالات الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بقمة مجموعة العشرين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا إيمورا، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية اليابانية. Advertisements









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