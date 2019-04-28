استعد لرمضان من الآن.. كيف تقي نفسك من الصداع ؟

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح العامة للوقاية من الصداع في رمضان، موضحةً أن التوقف المفاجئ عن الكافيين والتدخين قد يسبب الصداع خلال فترة الصيام.

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وأكدت الصحة أنه يمكن تجنب الصداع عن طريق التقليل التدريجي من الاستهلاك اليومي، أما عن طرق علاج الصداع فشددت على ضرورة شرب كمية كافية من السوائل وتجنب الإجهاد الذهني والبدني.

وأيضًا يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مع اتباع نظام غذائي صحي.