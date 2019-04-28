نايف الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا لشركة دار اليوم للإعلام

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر رئيس مجلس إدارة دار اليوم للإعلام، الوليد بن حمد آل مبارك، قرارًا يقضي بتعيين المهندس نايف بن محمد الجاسر رئيسًا تنفيذيًّا للشركة.

وقال آل مبارك: إن الجاسر يعد من الخبرات الوطنية المتميزة التي تعتبر مكسبًا لشركة دار اليوم؛ نظرًا لما يملكه من وعي وتجربة وخبرة كبيرة في قطاع الإعلام بالمملكة.

وأكد آل مبارك أن شركة دار اليوم تسعى دومًا لاستقطاب النخبة من الشباب السعودي؛ ليكونوا ضمن فريق عملها الطموح وليساهموا معًا في دفع مسيرة الدار إلى الأمام، ويعملوا على تطوير أدائها وإمكاناتها لخدمة القراء والوطن.

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وثمن رئيس مجلس إدارة دار اليوم الدعم الذي تلقاه المؤسسات الصحفية في المملكة بشكل عام من وزير الإعلام تركي الشبانة؛ والجهود الكبيرة التي يبذلها في رعاية ودعم المؤسسات الإعلامية الوطنية.

ويحمل الجاسر رصيد خدمة في الإعلام يتجاوز 18 عامًا، وقد حصل على درجة الماجستير في إدارة الإعلام الرقمي من جامعة بيركبيك لندن في بريطانيا، وذلك عن رسالته التي تطرقت إلى ثورة الإعلام الرقمي ومدى تأثيرها على الصحف الورقية والإعلانات.

وسبق للجاسر العمل مع العديد من المؤسسات الإعلامية في المملكة وتبوأ فيها مناصب قيادية هامة، حيث عمل في صحيفة الحياة، كما عمل مشرفًا عامًّا على مجلة ليالينا، ومديرًا تنفيذيًّا لصحيفة الوسيلة الدولية في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى عمله في الشركة الوطنية للإعلان التي تعمل على إنشاء وإدارة المشاريع الإعلامية والإعلانية في الخليج والشرق الأوسط.