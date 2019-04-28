2019-04-28

كارثة في إيران بعد اجتياح الجراد

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد وقت قصير من تعرض إيران لسيول وفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة، اجتاحت أسراب كبيرة من الجراد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في 6 محافظات إيرانية، حسبما أفادت وكالة “فارس” المحلية للأنباء، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن المدير المساعد لشؤون الآفات الزراعية بمنظمة حفظ النباتات الإيرانية علي مراد سرافرازي، قوله: إن “الجراد الصحراوي اجتاح مساحة 200 ألف هكتار في 6 محافظات في البلاد”، مضيفًا أن “المكافحة جارية الآن في 50 ألف هكتار”.

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ووفق المسؤول الإيراني، يجري التنسيق مع شركة طيران لرش المبيدات على الأراضي الموبوءة من الجو.

تشير تقديرات إلى أن هناك محاصيل تقدر بنحو 4.5 ملايين طن بجنوب كرمان معرضة للضرر بسبب اجتياح الجراد.

وتأتي مشكلة الجراد بعد أن ألحقت السيول والأمطار التي احتاجت أجزاء واسعة من إيران في مطلع إبريل الجاري خسائر بملايين الدولارات بالنشاط الزراعي.