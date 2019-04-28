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2019-04-28 إقراض القطاع الخاص بالمملكة يقفز 3% خلال مارس متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن الإقراض للقطاع الخاص في المملكة ارتفع 3% على أساس سنوي في مارس الماضي. Advertisements وبحسب ساما بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي 1.8487 تريليون ريال. كما ارتفع المعروض النقدي في السعودية (ن3) بنسبة 1.8% على أساس سنوي في مارس الماضي، حسبما ذكرت “العربية”.









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