استعلام نتائج التحصيلي 1440 الفترة الأولى برقم السجل من خلال موقع قياس qiyas.sa

نتابع من خلال موقعنا المميز نجوم مصرية نتائج التحصيلي 1440 الفترة الأولى حيث أوضح المركز الوطني للقياس، أنه سيتم الإفصاح عن نتائج الاختبار التحصيلي للعام الدراسي الحالي في فترته الأولي الأربعاء القادم، الموافق 26 شعبان لعام 1440 هجرياً الموافق الأول من مايو 2019 حيث ينتظر هذا الموعد، عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور لحصد ثمار كفاحهم أثناء العام الدراسي، ويمكن الاستعلام عن نتائج قياس القدرات وتحصيلي فور ظهورها عبر موقع المركز الوطني للقياس، أما عن اختبار التحصيلي الفترة الثانية يبدأ 3 رمضان 1440 بمشيئة الله.

استعلام نتائج التحصيلي 1440 الفترة الأولى

حالة من الترقب تعيشها الكثير من الأسر السعودية انتظاراً للحصول على نتائج اختبار التحصيلي أو نتائج قياس قدرات وتحصيلي للعام الحالي 1439 فمن المقرر الإعلان عن نتائج التحصيلي 1439 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس حيث أنه الوجهة الرسمية المنوطة بإعلان نتائج القياس والتي من بينها نتائج التحصيلي لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية أما عن خطوات استخراج النتيجة من خلال موقع القياس سيتم سردها تفصيليا من خلال هذا المحتوى.

نتائج التحصيلي 1439

يمكن الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي 1439 باتباع خطوات بسيطة وسهلة للتسهيل على المستعلمين من الطلاب أو أولياء الأمور، فخدمة استعلام نتائج قياس لطلاب الثانوية، متاحة عن طريق رابط نتائج اختبارات قياس، وتتم من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم بعدة خطوات وهي كالتالي:

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الدخول مباشرة إلى موقع نتائج قياس.

يتم بعد ذلك تحديد اسم الاختبار مثل اختبار القدرات أو نتائج التحصيلي أو نتائج التحصيلي 1439.

ثم نقم بإدخال رقم الهوية أو رقم المشترك أو رقم السجل المدني.

وأخيراً إدخال رمز التحقق ثم بحث.

ينتظر طلاب المرحلة الثانوية إعلان نتائج قياس التحصيلي 1439 والمقرر ظهورها الثلاثاء المقبل ومازال البحث مستمر عن نتائج التحصيلي الفترة الأولى يمكن الدخول إلى رابط موقع قياس المدرج أعلاه لاستعلام النتائج بسهولة ويسر.

تحديث: غداً ظهور نتائج التحصيلي للفترة الأولى ومازال التسجيل مستمر في الفترة الثانية بحيث يمكن لمن لم تمكن من الاختبار في الفترة الأولى الالتحاق بالفترة الثانية والتي من المقرر أن تبدأ في 15-9-1439 حسب ما أفادت به خدمة المستفيدين من قياس على موقع تويتر.

استعلام نتائج التحصيلي 1440 الفترة الثانية

من المقرر غدا إعلان نتائج التحصيلي الفترة الثانية وكما هو المعتاد في الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي المخصص لإعلان النتائج، عبر المركز الوطني للقياس والتقويم ويتمنى موقع نجوم مصرية النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والخريجين.

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