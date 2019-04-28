السعودية | ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الياباني

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شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الياباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، الأحد، وزير الخارجية الياباني تارو كونو، الذي يزور المملكة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات السعودية اليابانية، ومجالات الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين البلدين الصديقين وفقاً لمبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى التطرق لعدد من الموضوعات المتعلقة بقمة مجموعة العشرين.
كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.
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