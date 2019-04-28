، تخريج الدفعة الثانية من طلبة دبلوم علم النفس السيبراني بـ"جامعة المؤسس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد الدارسين فيه 104 خريجين وخريجات

رعى مدير جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أمس حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة الدبلوم المهني في علم النفس السيبراني، وبلغ عدد الدارسين 104 خريجين وخريجات، ولمدة فصل دراسي.

ويعد البرنامج أحد البرامج النوعية الحديثة التي تم تقديمها لأول مرة على مستوى المملكة والشرق الأوسط من قِبل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز.

وحقق فريق التطبيق التقني Phobia VR المركز الأول، حيث يُعنى التطبيق بمعالجة حالات معينة من الرهاب، وتحسين الحالة بصورة أفضل مما يحققه المرضى مع الأطباء أو الاختصاصيين النفسيين.

وقال رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة الملك عبدالعزيز، والمشرف الأكاديمي لأول دبلوم مهني في علم النفس السيبراني، الدكتور بدر السليمان، في فيديو تعريفي عن الدبلوم، إنه نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في حياة الأفراد والمجتمعات، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتواصل عن بعد والسوشيال ميديا؛ بحثنا في الجامعة أهم البرامج التكنولوجية العالمية، والتي تُعنى بشكل خاص بالتواصل عن بعد، والتي تعكس توجه الجامعة نحو المواءمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبشكل خاص المحور المتعلق بالمجتمع الحيوي.

وأضاف: "استحدثنا برنامج دبلوم علم النفس السيبراني ليدعم الجوانب الثلاثة لمحور المجتمع الحيوي"، مبينًا أنه تم التركيز في الجانب الأول المتعلق بالقيم الراسخة على دعم القيم الوطنية والمبادئ والسلوكيات الحميدة، أما الجانب الآخر المتعلق بالبيئة العامرة فتم فيه التركيز على آليات تفعيل التكنولوجيا الإيجابية لحث الشعور الإيجابي لدى أفراد المجتمع، أما الجانب الخاص بالبنيان المتين فتم فيه التركيز على آليات التواصل عن بعد، والتي يمكن من خلالها توعية وتوجيه الأسر وبناء شخصيات أبناء تلك الأسر وأفرادها لبناء عناصر فاعلة تُسهم في بناء المجتمعات.

من جانب آخر، قال الدكتور صالح الغامدي، أستاذ علم النفس المشارك، ومؤسس مشارك لتخصص علم النفس السيبراني، إنه تم تقديم الدبلوم في جامعة المؤسس بعد أن تم تتبع بعض الجامعات العالمية التي تقدم ذلك الدبلوم في أوروبا وأمريكا، ومن ثم أتاحت الجامعة مشكورة لهم تقديم ذلك الدبلوم لتأهيل أبناء المجتمع السعودي.