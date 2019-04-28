، توصية بإدراج اللغة الصينية في "الحج والعمرة" ضمن متطلبات "أم القرى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال ورشة أقامتها الجامعة مؤخراً

أوصى مشاركون في ورشة أقامتها جامعة أم القرى مؤخراً تحت عنوان "تطوير مقررات الجامعة العامة وفق رؤية المملكة 2030 " بإدراج اللغة الصينية واللغات الدارجة في الحج والعمرة ضمن متطلبات أم القرى.

ومن ضمن المشاركين رئيس فريق الخطة الاستراتيجية "تمكين 2023" بالجامعة الدكتور أيمن جوهرجي، الذي أشار خلال ترؤسه الورشتين التحليليتين الاستراتيجيتين "المحيط الأزرق" و"شجرة القيم"، إلى أن مجموعة التوصيات تسعى إلى ملاءمة مقررات متطلبات الجامعة مع حاجة سوق العمل وفق رؤية 2030، بالإضافة إلى مهارات القرن الواحد والعشرين.



وأكد "جوهرجي" أنه "تمت مناقشة إدراج مقرر اللغات وتعزيز المعارف في اللغة العربية وعلومها، وخصوصاً مهارات التحرير والإملاء، والتركيز على اللغتين الإنجليزية والصينية، إضافة إلى اللغات الدارجة في الحج والعمرة، وإضافة مقررات اختيارية متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.