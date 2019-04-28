، بريطانيا تحذّر من شنّ "خلايا تماسيح داعش" لهجمات على أوروبا ،

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حذّرت أجهزة الاستخبارات البريطانية من مخططات لتنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ هجمات في بريطانيا وأوروبا عبر ما يسمّى بـ"خلايا التمساح"، حسبما أفادت صحيفة بريطانية اليوم (الأحد).
ووفقًا لما أورده موقع "روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاستخبارات تحقّق في خطط تنظيم "داعش" لشن موجة جديدة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، بعد كشف "بصمات بريطانية" في تفجيرات سريلانكا.
وأفادت "تايمز" بأن المسؤولين الاستخباراتيين البريطانيين يثقون بأن عبد اللطيف جميل محمد، الذي يعد العقل المدبر لسلسلة التفجيرات في سريلانكا، التي أودت بأرواح أكثر من 250 شخصًا، زار سوريا للتحضير للهجوم تحت إشراف مجموعة من المتشددين البريطانيين بمن فيهم المدعو "جون الجهادي".
وأضافت أن الداعية المتشدّد "شاكيل بيغ" ألقى محاضرات في الجامعة بالتزامن مع دراسة "محمد" فيها عام 2006، غير أنه من غير المعروف ما إذا كان "محمد" قد استمع لهذه المحاضرات.
وبيّنت "تايمز" أن إستراتيجية الخلايا النائمة، التي انتقل إليها "داعش" بعد دحره عسكريًّا في سوريا والعراق؛ تستدعي قلقًا بالغًا لدى الاستخبارات البريطانية، لاسيما في ظلّ الثمار الدامية التي آتت أكلها في سريلانكا.
وأضافت أن الشرطة البريطانية دعت الكنائس والمساجد في البلاد إلى إجراء تدريبات خاصة بمحاربة الإرهاب، وسط مخاوف من هجمات محتملة.
بريطانيا تحذّر من شنّ "خلايا تماسيح داعش" لهجمات على أوروباصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
حذّرت أجهزة الاستخبارات البريطانية من مخططات لتنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ هجمات في بريطانيا وأوروبا عبر ما يسمّى بـ"خلايا التمساح"، حسبما أفادت صحيفة بريطانية اليوم (الأحد).
ووفقًا لما أورده موقع "روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاستخبارات تحقّق في خطط تنظيم "داعش" لشن موجة جديدة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، بعد كشف "بصمات بريطانية" في تفجيرات سريلانكا.
وأفادت "تايمز" بأن المسؤولين الاستخباراتيين البريطانيين يثقون بأن عبد اللطيف جميل محمد، الذي يعد العقل المدبر لسلسلة التفجيرات في سريلانكا، التي أودت بأرواح أكثر من 250 شخصًا، زار سوريا للتحضير للهجوم تحت إشراف مجموعة من المتشددين البريطانيين بمن فيهم المدعو "جون الجهادي".
وأضافت أن الداعية المتشدّد "شاكيل بيغ" ألقى محاضرات في الجامعة بالتزامن مع دراسة "محمد" فيها عام 2006، غير أنه من غير المعروف ما إذا كان "محمد" قد استمع لهذه المحاضرات.
وبيّنت "تايمز" أن إستراتيجية الخلايا النائمة، التي انتقل إليها "داعش" بعد دحره عسكريًّا في سوريا والعراق؛ تستدعي قلقًا بالغًا لدى الاستخبارات البريطانية، لاسيما في ظلّ الثمار الدامية التي آتت أكلها في سريلانكا.
وأضافت أن الشرطة البريطانية دعت الكنائس والمساجد في البلاد إلى إجراء تدريبات خاصة بمحاربة الإرهاب، وسط مخاوف من هجمات محتملة.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
09:38 PM
دعت دُورَ العبادة إلى إجراء تدريبات لمكافحة الإرهاب
حذّرت أجهزة الاستخبارات البريطانية من مخططات لتنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ هجمات في بريطانيا وأوروبا عبر ما يسمّى بـ"خلايا التمساح"، حسبما أفادت صحيفة بريطانية اليوم (الأحد).
ووفقًا لما أورده موقع "روسيا اليوم"، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن الاستخبارات تحقّق في خطط تنظيم "داعش" لشن موجة جديدة من الهجمات الإرهابية في أوروبا، بعد كشف "بصمات بريطانية" في تفجيرات سريلانكا.
وأفادت "تايمز" بأن المسؤولين الاستخباراتيين البريطانيين يثقون بأن عبد اللطيف جميل محمد، الذي يعد العقل المدبر لسلسلة التفجيرات في سريلانكا، التي أودت بأرواح أكثر من 250 شخصًا، زار سوريا للتحضير للهجوم تحت إشراف مجموعة من المتشددين البريطانيين بمن فيهم المدعو "جون الجهادي".
وأضافت أن الداعية المتشدّد "شاكيل بيغ" ألقى محاضرات في الجامعة بالتزامن مع دراسة "محمد" فيها عام 2006، غير أنه من غير المعروف ما إذا كان "محمد" قد استمع لهذه المحاضرات.
وبيّنت "تايمز" أن إستراتيجية الخلايا النائمة، التي انتقل إليها "داعش" بعد دحره عسكريًّا في سوريا والعراق؛ تستدعي قلقًا بالغًا لدى الاستخبارات البريطانية، لاسيما في ظلّ الثمار الدامية التي آتت أكلها في سريلانكا.
وأضافت أن الشرطة البريطانية دعت الكنائس والمساجد في البلاد إلى إجراء تدريبات خاصة بمحاربة الإرهاب، وسط مخاوف من هجمات محتملة.
، بريطانيا تحذّر من شنّ "خلايا تماسيح داعش" لهجمات على أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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