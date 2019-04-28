، شاموسكا: المباريات الثلاث للهلال نهائيات.. واللاعبون سيقاتلون في كل متر بالملعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد البرازيلي شاموسكا مدرب الهلال المؤقت أنه سعيد جداً بقيادة أفضل فريق في آسيا على حد وصفه، قائلاً: أسعى خلال هذه الفترة القصيرة جداً إلى وضع الخطة المناسبة قبل مواجهة الغد أمام التعاون لحساب الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء حديث المدرب البرازيلي في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء والذي عقده بمركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي.

وتابع: نسعى كجهاز فني في الوقت القصير الذي يسبق لقاء التعاون أن نضيف الأفكار التي لدينا مع اللاعبين، وتعد الثلاث مباريات القادمة في مسابقة الدوري بالنسبة إلينا نهائيات، وأعد الجميع بأن اللاعبين سيقاتلون في كل متر من الملعب.

وأضاف: يختلف اللقاء الماضي كلياً عن لقاء الغد، ونسعى بأن نقدم مستوى متميزاً ونحقق نتيجة إيجابية غداً، ونحن نستطيع أن نستخرج المعلومات الكافية لكل لاعب لا سيما وأن مجمل اللاعبين شاركوا في مباريات الفريق بشهر أبريل.

وقال شوموسكا إنه كان يتحدث للجميع قبل قدومه للهلال، بأنه بطل الدوري، والآن أنا هنا لمساعدة الفريق في تحقيق هذا الهدف، حيث حققت مع الفيصلي نتائج متميزة، وأسعى لمواصلة العمل المتميز مع الهلال، عبر تعديل بعض الجوانب البسيطة بمساعدة اللاعبين.