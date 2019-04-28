، مجرّد ترهاتها.. بالدليل إيران لا يمكنها إغلاق مضيق "هرمز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - غير قادرة على تحمُّل عواقب أي عمل يشكّل خطرًا على السفن الحربية أو التجارية

تؤكد التقارير أنه على الرغم من مواصلة النظام الإيراني تهديده بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج العربي، الذي تمر عبره معظم إمدادات النفط العالمية، والذي يعدّ شريان الطاقة إلى العالم؛ حيث تضخ صادرات النفط العربية إلى الأسواق؛ إلا أنه لن يتمكَّن من تحقيق ذلك.

التفاصيل تتلخّص في أنه تبحر في مياه الخليج العربي قطعٌ بحرية أميركية مهمتها الأولى تأمين هذا الشريان، وثانيًا مراقبة تنفيذ العقوبات الصارمة على إيران التي اقتربت صادراتها النفطية من الصفر بعد إلغاء واشنطن الإعفاءات التي منحتها لبعض المستوردين.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" يبدو أن تنفيذ إيران تهديداتها نظريًّا صعب؛ لأنه يلزمها قوة عسكرية تقوم بشكل خاطف بإغراق سفن في أضيق مسار بالمضيق كي تعيق حركة السفن، أو نشر ألغام بحرية بكثافة تجعل من الصعب على السفن التجارية تجاوزها.

أما عمليًّا: فإن حادثة واحدة فقط يمكن أن تجيب عمّا إذا كانت طهران قادرة على تحمل عواقب أي عمل يشكل خطرًا على السفن الحربية أو التجارية في الخليج العربية، وهي عملية فرس النبي.

ففي 14 أبريل عام 1988، كانت فرقاطة الصواريخ الموجّهة الأميركية "يو إس إس صامويل روبرتس" تبحر خلال مهامها في حماية ناقلات النفط ضمن مهمة أطلق عليها "إرنست"، قبل أن تصطدم بلغم بحري أحدث انفجارًا كاد أن يغرق الفرقاطة بعد أن أحدث ثقبًا بقطر 4.5 متر في هيكلها.

وتمكّنت البحرية الأميركية من إنقاذ الفرقاطة وسحبها، لكن عملية بحث وتحقيق أفادت بأن الأرقام المتسلسلة على الألغام التي عُثر عليها تشير إلى أنها إيرانية، لتبدأ في غضون أربعة أيام فقط عملية انتقامية لا تزال ماثلة للأذهان كدرس أميركي للنظام الإيراني، وقد أطلق الأميركيون على العملية العسكرية "براينغ مينتيس" (بالعربية: فرس النبي) نسبة إلى الحشرة الخضراء الشهيرة.