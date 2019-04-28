، أكثر من نصف مليون ريال وأكياس مليئة بعملات معدنية تُحيل وافداً للشرطة ،

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أثار مبلغ يزيد عن النصف مليون ريال سعودي، كان بداخل كرتون للمياه المعدنية، وبالمقعد الخلفي لمركبة يقودها وافد عربي، الشبهة لدى رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة- جدة، حيث كان متجهاً ذلك الوافد إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.
المبلغ المالي يزيد عن النصف مليون بستة آلاف ريال، ومكون من مختلف الفئات الورقية، كذلك أكياس مُعبأة بالعملة المعدنية، فيما علمت "الخليج 365" أن الوافد أفاد بأنه مندوب مبيعات دون استطاعته إثبات ذلك رسمياً لدى رجال الأمن، وعليه جرى إعداد محضر للحالة، وإحالته بالمبالغ المالية المضبوطة معه إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
أكثر من نصف مليون ريال وأكياس مليئة بعملات معدنية تُحيل وافداً للشرطةفهد العتيبي الخليج 365 2019-04-28
أثار مبلغ يزيد عن النصف مليون ريال سعودي، كان بداخل كرتون للمياه المعدنية، وبالمقعد الخلفي لمركبة يقودها وافد عربي، الشبهة لدى رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة- جدة، حيث كان متجهاً ذلك الوافد إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.
المبلغ المالي يزيد عن النصف مليون بستة آلاف ريال، ومكون من مختلف الفئات الورقية، كذلك أكياس مُعبأة بالعملة المعدنية، فيما علمت "الخليج 365" أن الوافد أفاد بأنه مندوب مبيعات دون استطاعته إثبات ذلك رسمياً لدى رجال الأمن، وعليه جرى إعداد محضر للحالة، وإحالته بالمبالغ المالية المضبوطة معه إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
09:04 PM
موضوعة داخل كرتون مياه في المقعد الخلفي لمركبته
أثار مبلغ يزيد عن النصف مليون ريال سعودي، كان بداخل كرتون للمياه المعدنية، وبالمقعد الخلفي لمركبة يقودها وافد عربي، الشبهة لدى رجال القوة الخاصة بأمن الطرق في نقطة تفتيش الشميسي بالطريق السريع مكة- جدة، حيث كان متجهاً ذلك الوافد إلى مكة المكرمة قادماً من جدة.
المبلغ المالي يزيد عن النصف مليون بستة آلاف ريال، ومكون من مختلف الفئات الورقية، كذلك أكياس مُعبأة بالعملة المعدنية، فيما علمت "الخليج 365" أن الوافد أفاد بأنه مندوب مبيعات دون استطاعته إثبات ذلك رسمياً لدى رجال الأمن، وعليه جرى إعداد محضر للحالة، وإحالته بالمبالغ المالية المضبوطة معه إلى شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
، أكثر من نصف مليون ريال وأكياس مليئة بعملات معدنية تُحيل وافداً للشرطة ،
المصدر : الخليج 365
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