15 ميدالية لفريق المخترعين السعوديين في معرض شنغهاي

حصد مخترعات ومخترعون سعوديون 15 ميدالية في معرض شنغهاي للاختراعات الذي أقيم أخيراً في الصين، حيث حقق البروفيسور إبراهيم بديوي ميدالية ذهبية من لجنة تحكيم المعرض وميدالية خاصة من دولة ماكاو، فيما نالت الدكتورة نسرين الجحدلي ميدالية ذهبية من المعرض الصيني وذهبية خاصة من دولة إندونيسيا، وحققت الدكتورة نهلة قهوجي ميدالية ذهبية من المعرض وذهبيتين خاصتين مقدمتين من كل من إندونيسيا ومنظمة Wiipa في تايوان.

وتشاركت الدكتورة نيرمين عبدالرحمن مع طالباتها غادة الغامدي وسارة بري وفاطمة الشهري في الجائزة الذهبية المقدمة من المعرض، وحصدن جائزتين خاصتين من دولتي تايوان وماكاو. فيما حصد فريق الدكتورة هدى الذماري وطالبتها ولاء اليماني 3 ميداليات ذهبية إحداها من المعرض، ونالت البروفيسورة ناجية الزنبقي ميدالية فضية من المعرض وأخرى ذهبية من دولة تايوان من منظمة Wiipa العالمية.