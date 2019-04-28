إمارة مكة تنفي خبر استثمار أمير المنطقة لأمواله في شركة تداول كبرى

نفت #إمارة_مكة، اليوم، صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية، عن استثمار أمير مكة #خالد_الفيصل لأمواله في شركة تداول كبرى.

وفي تغريدته التي عنونها حساب الإمارة على “تويتر” بـ”عاجل”، نفت الإمارة صحة الخبر الذي حمل عنوان “كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان”؛ مؤكدة أن سموه لم يدلِ بتصريح لأي موقع بهذا الخصوص.