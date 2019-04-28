نفت #إمارة_مكة، اليوم، صحة الخبر المنشور عبر إحدى المدونات الإلكترونية، عن استثمار أمير مكة #خالد_الفيصل لأمواله في شركة تداول كبرى.
وفي تغريدته التي عنونها حساب الإمارة على “تويتر” بـ”عاجل”، نفت الإمارة صحة الخبر الذي حمل عنوان “كشف حقيقة أرباح مستشار الملك سلمان”؛ مؤكدة أن سموه لم يدلِ بتصريح لأي موقع بهذا الخصوص.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة مكة تنفي خبر استثمار أمير المنطقة لأمواله في شركة تداول كبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.