الراجحي: نسعى لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية عبر برنامج وطني استراتيجي

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن الوزارة تسعى لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، عبر البرنامج «الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية».

وأوضح الراجحي، في كلمته التي ألقاها إبان مؤتمر السلامة والصحة المهنية، الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن انعقاد المؤتمر يأتي إيمانًا بأهمية رفع التوعية بمفهوم السلامة والصحة في بيئة العمل، ونشر ثقافة الوقاية، بما يُسهم في تعزيز حماية سلامة وصحة العاملي، والحفاظ على الممتلكات والبيئة؛ بما ينعكس إيجابًا على خفض تكاليف إصابات العمل، وتعزيز كفاءة المنشآت.

وأكد الراجحي، أن مفهوم بيئة العمل يتعدَّى الأمور التوعوية والتنظيمية المحيطة بالعاملين في بيئة العمل؛ لذلك وضعت الوزارة إطارًا أشمل يتكون من عدة ركائز استراتيجية، جميعها تسعى لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، وذلك عبر «البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية»، الذي يُعد مبادرات الوزارة في برنامج التحوّل الوطني 2020، أحد برامج رؤية المملكة 2030، من أجل التأثير الإيجابي في بيئة العمل بشكل شمولي.

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وبيَّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، يرتكز على أربع ركائز رئيسية هي: تعزيز التوعية ونشر ثقافة الوقاية، وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية والبنية التحتية للسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التشريعات والأنظمة وتعزيز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتسجيل الإصابات والتحقيق في حوادث العمل.

وشدَّد معاليه في نهاية كلمته، على أنَّ المنشآت شريكٌ لها في تحقيق النجاح؛ حيث إنَّ دور أصحاب العمل والعاملين ضروري في المساهمة في تطبيق ممارسات السلامة والصحة المهنية، بل يعتبر دورًا جوهريًا يجعل من جهود الوزارة في هذا المجال واقعًا ملمواسًا.

يُذكر أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد دشَّن خلال المؤتمر الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية، بمشاركة معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، كما زار معالي الوزير رفقة أصحاب المعالي والسعادة، المعرض المصاحب الذي شارك فيه عدد من المنشآت والجهات الحكومية، كما كرَّم عددًا من المشاركين في المؤتمر، الذي صاحبته مجموعة من جلسات الحوار وورش العمل.