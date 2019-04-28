رياح مثيرة للغبار وسحب رعدية على الجوف والشمالية.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية على المنطقتين السابقتين.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «مكة المكرمة» أعلى درجة حرارة تصل إلى 40 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «تبوك، حائل، رفحا، القريات، حفر الباطن» بـ16 درجة.

أما عن حالة البحر الأحمر، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون من جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وعن حالة الخليج العربية، فأكدت الهيئة، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.