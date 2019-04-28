«الغذاء والدواء» تكثِّف جولاتها مع قرب شهر رمضان

كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية ومستودعات تخزين منتجاتها ومراكز توزيعها في عدد من مناطق المملكة، مع التركيز على الأغذية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك.



وشارك في الحملات التفتيشية بالرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية ضمن خطة وضعتها الهيئة للتأكد من التزام تلك المنشآت باشتراطات الهيئة ومطابقة ما يتم تصنيعه وتخزينه وتوزيعه باللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، بما يحقق سلامة ومأمونية الغذاء.

وتتضمن الخطة القيام بجولات تفتيشية خلال فترة العمل الرسمي والفترة المسائية طوال أيام الأسبوع، وستستمر خلال الشهر الكريم.

يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أجرت في أبريل الجاري برنامجًا تثقيفيًا موجّها لطلبة المدارس.

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ويهدف البرنامج الذي شمل ست مناطق، إلى زيادة الوعي الصحي لدى الأطفال في ما يخص الغذاء والدواء، وتعزيز نمط الحياة الصحي والتوازن الغذائي لديهم، إضافةً إلى التعامل الآمن مع الأجهزة الطبية ومعرفة الأخطاء التي يقع بها بعض الطلاب والمجتمع وطرق تجنبها، كما أنه يشمل أفراد الأسرة أيضًا.

وتضمن البرنامج التوعوي محاضرات توعوية للطلاب والطالبات ألقاها مختصون وممارسون صحيون وتغذويون، لقياس مستوى معرفة الطلاب بالغذاء الصحي، وتعزيز مفهوم معادلة السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد من الطعام مقابل ما يستهلكه خلال نشاطه اليومي.

كما نظّمت الهيئة، في الـ11 من الشهر الجاري، ورشة عمل بعنوان «تطوير إجراءات العمل خلال موسم الحج المقبل 1440»، في مكة المكرمة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، من بينها وزارة الحج والعمرة والشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة والهيئة العامة للجمارك وأمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة والخطوط السعودية للشحن الجوي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

وتهدف الورشة إلى تطوير إجراءات تفتيش المطابخ المركزية التي تقدم وجبات للحجاج والبعثات الطبية ومنافذ دخول الحجاج وإجراءات تفتيش وسائل نقل الأغذية في نقاط الدخول إلى مكة المكرمة.