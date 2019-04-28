السعودية اليوم / مجلس التنمية السياحية بمحافظة خليص يعقد اجتماعه الأول



مكة المكرمة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

عقد مجلس التنمية السياحية بمحافظة خليص اليوم اجتماعه الأول برئاسة محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، بعد تشكيله من 20 عضوًا يمثلون ثلاث إدارات حكومية ذات العلاقة " البلدية – الزراعة – التعليم " ورجال أعمال وشخصية مهتمة بالتراث والمعالم السياحية والتاريخية، عقب صدور موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على إنشاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة.

وأكد محافظ خليص الدكتور فيصل الحازمي أهمية لجنة التنمية السياحية للمحافظة نظرًا لما تتمتع به المحافظة من موقع جغرافي مهم ومميز، تتوفر فيه معالم وتضاريس جغرافية يتطلب استثمارها وتوجيه أنظار المستثمرين والسياح إليها.

من جانبه استعرض أمين المجلس عبدالقادر بن حامد الشيخ رؤية المجلس ورسالته وأهدافه، والأطر التي ستسير عليها اللجنة، لافتًا النظر إلى أنه تم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان، تتمثل في إنشاء جمعية تعاونية ولجنة النزل الريفية والزراعية, ولجنة الاهتمام والتوعية بالآثار والمعالم، وكذلك لجنة المنتزة الوطني بخليص، والمخيمات البيئية ومسارات الهايكنج، ولجنة الاستفادة من مياه سد المرواني، بالإضافة إلى اللجنة المالية وفتح الحسابات.

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21:55ت م

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