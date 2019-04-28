السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تكمل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

عقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، في مكتبه بمقر الفرع اليوم، الاجتماع الدوري الثاني مع إدارة المشروعات والصيانة في الفرع، لمناقشة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد الشيخ مطارد العنزي خلال الاجتماع ــ ضرورة المتابعة الميدانية لفِرَق الصيانة، ورفع التقارير الدورية لاحتياجات الجوامع والمساجد, لإصلاح الأعطال أولًا بأول، كما تم مناقشة وضع المصليات النسائية وتجهيزها بالكامل، قبل حلول الشهر الفضيل.

وأوضح الشيخ مطارد العنزي في ختام الاجتماع أن هذه الاستعدادات تأتي بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وبدعم وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

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21:51ت م

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