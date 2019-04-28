السعودية اليوم / باكستان والصين توقعان اتفاقية لتطوير شبكة السكك الحديدية في باكستان



إسلام آباد 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

وقعت باكستان والصين اليوم على اتفاقية بشأن تطوير شبكة السكك الحديدية الرئيسة في باكستان.

وجرى التوقيع على الاتفاقية في العاصمة الصينية بكين، حيث وقعها عن الجانب الباكستاني وزير سكك الحديد شيخ رشيد أحمد، وعن جانب الصين سفيرها لدى باكستان ياو شينغ، وذلك بحضور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ونظيره الصيني لي كيتشيانج.

ويهدف المشروع إلى وضع مسار مزدوج للخط الحديدي الرئيس من مدينة بيشاور في شمال باكستان إلى مدينة كراتشي في جنوبها والذي يبلغ طوله 1872 كيلومتراً.

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20:18ت م

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