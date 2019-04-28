السعودية | عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في الساحل الغربي تواصل خدماتها الطبية للنازحين

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

واصلت العيادات الطبية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة تقديم خدماتها الطبية المجانية لنازحي الحديدة في الخوخة وأهالي المناطق المضيفة للنازحين إضافة إلى المناطق المجاورة لها.

وقال مدير العيادات الطبية التغذوية الطارئة بالخوخة الدكتور رفعت هيج إن أعدادًا كبيرة من المرضى يصلون يوميًا إلى عيادات المركز لغرض تلقي العلاج مجانًا في العيادات ، مضيفًا أن عيادات المركز أسهمت وبشكل كبير في إنقاذ حياة عشرات المرضى الذين تعرضوا للإصابة بوباء الكوليرا خلال الربع الأول من هذا العام ، وموضحًا أن أكثر من ما يزيد عن 100 مشتبه بهم بالكوليرا تلقوا العلاج في العيادات، مشيرًا إلى أن الحالات المصابة تأتي من مناطق متفرقة في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا و الدريهمي وأجزاء واسعة من مدينة الحديدة .

وتعمل العيادات الطبية في الخوخة على تقديم الخدمات الطبية المجانية لكل المرضى الوافدين إليها من مناطق ومديريات الساحل الغربي للحديدة.