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البارقي يقف على مشروعات ثلوث المنظر
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر
زار رئيس بلدية محافظة بارق، أحمد بن عوض البارقي، وعضو المجلس البلدي علي بن موسى المعربي، اليوم، مركز ثلوث المنظر التابع للمحافظة؛ للوقوف على مشروعات المركز التي تنفذها البلدية ومنها ازدواجية طريق ثلوث المنظر.
وأوضح البارقي أن البلدية تقوم بتنفيذ ازدواج طريق ثلوث المنظر وربطه بطريق بارق محايل الدولي، وأن قسم المشاريع قام بسفلتة طرق أحياء قُرى وادي الخير.
وبيّن أن البلدية تسعى لإيصال جميع الخدمات من سفلتة وإنارة الطرق المؤدية لقرى المركز، وذلك حسب إمكانيات البلدية المتاحة.
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