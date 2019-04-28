الان تتابع وزير المالية: الحكومة تعمل على تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لبرنامج التخصيص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 9:28 م, 28 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الحكومة على تنفيذ أكثر من 100 مبادرة لـ #برنامج_التخصيص في 12 قطاعاً بحلول عام 2030م.

وأضاف في كلمته بندوة “الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص”، أن مبادرات #برنامج_التخصيص توفر التشغيل الأمثل للموارد الوطنية، وتأتي في إطار سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 40% إلى 65%.

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