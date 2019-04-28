الان تتابع ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الياباني ويستعرضان مجالات الشراكة بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 9:12 م, 28 أبريل 2019 م التعليقات: 0 التقى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الياباني واستعرضا العلاقات الثنائية، ومجالات الشراكة بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية.

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