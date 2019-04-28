الخطوط السعودية تحلق بابتكاراتها الجديدة خلال معرض سوق السفر العربي بدبي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

شاركت الخطوط السعودية في معرض سوق السفر العربي في دبي بالإمارات والذي تم تدشينه، الأحد، بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وخصصت “السعودية” منطقة في الجناح لاستعراض الخدمات الجديدة والمبتكرة على طائرات إيرباص A320، المزوّدة بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية، كما خصصت قسماً لسيارة سباق الفورمولا إي الذي ترعاه “السعودية”.

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ويُعد المعرض الذي يستمر حتى الأول من مايو/أيار المقبل، واحداً من أهم منصات السفر الدولية التي أكدت نجاحها واستمرارها ودورها الحيوي في دعم قطاعات السياحة والسفر على المستويين العربي والدولي، ويتناول جوانب عدّة في مجال السفر والسياحة والطيران ويستقبل آلاف الزوار، إلى جانب المتخصّصين وممثّلي الوسائل الإعلاميّة.

وخلال جولته الافتتاحية في المعرض بعد افتتاحه، زار الشيخ أحمد بن محمد بن راشد جناح الخطوط السعودية في المعرض، يرافقه أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، حيث كان في استقبالهما المهندس صالح بن ناصر الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، ورافقهما في جولة داخل المعرض للاطلاع على أقسامه ومحتواه من معروضات تعكس أبرز الخدمات وأحدث المنتجات التي يقدمها الناقل السعودي.

ويتكون جناح “السعودية” في المعرض من طابقَين بمساحة (440 م2) تم تصميمه بما يتناسب مع التطور الذي تشهده الخطوط السعودية.

يذكر أن المعرض مناسبة مهمة لكسب المزيد من الضيوف الجدد من خلال إتاحة الفرصة لهم لتجربة العديد من الخدمات في إطار برنامج التحول SV2020، والمشروع الطموح TOP 5 من أبرزها تجربة جناح الدرجة الأولى ومقعد درجة الأعمال، وكذلك مقعد درجة الضيافة، إلى جانب خدمة بيسترو وغيرها.