العرب يتوجون “العواد” بمنصب النائب الأول بالإجماع

جدة - عمرو شويل اكتسح المرشح السعودي الدكتور تركي العواد، عضو مجلس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أصوات الناخبين لمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم اليوم بالعاصمة الأردنية عمان ليخطف وبإجماع المشاركين بالانتخابات منصب النائب الأول للاتحاد للفترة 2019-2023 بثلاثة عشر صوتا مقابل لاشيء لمنافسه العماني سالم الحبسي.

وترأس محمد عبد القادر جميل الاجتماع الذي شهد اعتماد التقرير المالي والإداري بأغلبية ساحقة أحبطت محاولات وفد دولة قطر لإفشال الاجتماع بعد أن حاول تضليل الأعضاء بواسطة أحد ممثلي الوفد اللبناني بعدم تسلم التقرير المالي والإداري قبل الاجتماع بفترة كافية وقق النظام الأساسي وهو مادحضه الأعضاء بتأكيدهم استلام التقرير في الوقت المحدد الأمر الذي أحدث صدمة للقطريين انتهت بإخراجهم ومن معهم من قاعة الاجتماع وإقفال الأبواب وإكمال أجندة الاجتماع كما هو مقرر.

وقدم أعضاء الجمعية شكرهم وتقديرهم لرئيس الاتحاد العربي للصحافة وثقتهم في سلامة الإجراءات المتبعة، مطالبين بعدم إفساد الوحدة الإعلامية الرياضية بالأكاذيب.

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وحصل المرشح السعودي تركي العواد على العدد الكامل للأصوات فيما جاء منافسه العماني سالم الحبسي صفر العدد.

وجاءت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لتعلن فوز بدر الدين الإدريسي ود. هادي عبدالله ورشيد نصار وياسر عائس ورجاء السعداني وحسين زناقي وإياد ناصر وأحمد كريم بعضوية المكتب فيما خرجت قطر من الباب الضيق بعد حصول مرشحها عبدالله المري على صوتين فقط.

وعبر د. العواد عن اعتزازه بالثقة التي منحها له أعضاء الجمعية مثمنا الدعم السخي من قبل سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واهتمام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي د. رجاء الله السلمي وزملائه بالمجلس، مؤكدا سعيه لخدمة الاتحاد العربي والإسهام في تطوير أنشطته.