الان تتابع الأرصاد: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة على الجوف والحدود الشمالية غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس ليوم غد الإثنين الموافق 2019/04/29 في المملكة.
وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية على الجوف والحدود الشمالية.
وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.
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