شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان» تكشف حقيقة الصورة المتداولة في مستشفى «أبوعريش» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)
أكدت صحة جازان في بيان لها اليوم (الأحد) بأن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عدد من العاملين في قسم الأشعة بمستشفى أبو عريش العام بتناول وجبة الإفطار على أحد أجهزة الأشعة غير صحيحة.
وبينت «صحة جازان» في بيانها بأن أجهزة الأشعة بمستشفى أبو عريش أجهزة رقمية حديثة، فيما أن الجهاز الذي تم تداوله في الصورة هو جهاز يدوي ولس ضمن أجهزة المستشفى، مؤكدة حرصها واهتمامها على معالجة أي ملاحظات يتم رصدها من خلال المستفيدين بأي منشأة صحية.
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