شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتربية النحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي المتكامل في مجال تربية نحل العسل ومنتجاته، بدءاً من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 18 رمضان 1440هـ، وذلك عبر الرابط https://goo.gl/forms/0j9tj3BBlOrhlADo2.

وأوضحت أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يكون موظفاً أو له سجل تجاري، مشيرة إلى أن المزايا التي سيحصل عليها المتدرب هي: مكافأة عينية بعد اجتيازه فترة التدريب، فرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أن المتدرب المتميز سينتقل لتدريب متقدم لبرنامج تربية ملكات النحل مما يؤهله للعمل في هذا المجال حسب البرنامج المعتمد من الوزارة، وشهادات معتمدة من الوزارة تؤهله للاستفادة من قروض صندوق التنمية الزراعية، ومدربون لهم خبرات دولية من الجنسين في مجال تربية النحل.

وبينت الوزارة أن مدة الدورة 6 أسابيع، بواقع 5 أيام أسبوعياً و5 ساعات تدريب عملي ونظري يومياً.

وأفادت أنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين، ويمكن الاستفسار على البريد التالي: Honeymewa.gov.sa.