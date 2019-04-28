شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يطلع على سير العمل في مشروع رؤية تطوير المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اطلع رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) على تطورات ومستجدات سير العمل في مشروع الرؤية والتوجه الإستراتيجي والبناء المؤسسي لمنطقة وهيئة تطوير الشرقية.

وقد حضر الاجتماع رئيس اللجنة التنفيذية بهيئة تطوير المنطقة الشرقية المستشار المهندس ابراهيم بن محمد السلطان، وعدد من منسوبي الهيئة.

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و تضمن العرض تفصيلاً لخطوات العمل بالمشروع وأعمال التنسيق التي تمت مع كافة الجهات ذات العلاقة وشرائح المستفيدين ونتائج تحليل وتقييم الوضع الراهن للمنطقة الشرقية والرؤية التى تمت صياغتها والركائز والأهداف الإستراتيجية الأساسية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها مبادراتها في شتى القطاعات التنموية بالاضافة الى مناقشة الأفكار والتوجهات الأولية لصياغة المبادرات التنموية للمنطقة.

وثمن أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس الهيئة ماتم إنجازه من خطوات، مشدداً على أهمية توظيف ماتحظى به المنطقة الشرقية من مقومات وخصائص متنوعة ضمن مخرجات هذا المشروع والاهتمام بكل ما من شأنه رفع مستوى الرفاه للمواطنين والمقيمين بالمنطقة الشرقية.

كما وجه الأمير سعود بن نايف بوضع الأولويات والمبادرات التنموية التي ترسم مستقبل المنطقة وفق برنامج زمني محدد.