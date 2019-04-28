شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يدشّن الموقع الإلكتروني لـ«السلامة والصحة المهنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشَّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية، بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وذلك خلال مؤتمر السلامة والصحة المهنية للعام 1440 الذي نظمته الوزارة اليوم (الأحد) بالرياض بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.

وأكد المهندس الراجحي أهمية رفع التوعية بمفهوم السلامة والصحة في بيئة العمل، ونشر ثقافة الوقاية، بما يسهم في تعزيز حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، مشيرا إلى أنه ينعكس إيجابا على خفض تكاليف إصابات العمل، وتعزيز كفاءة المنشآت.

وأكد أن مفهوم بيئة العمل يتعدى الأمور التوعوية والتنظيمية المحيطة بالعاملين في بيئة العمل، مبينا أن الوزارة قامت بوضع إطار أشمل يتكون من عدة ركائز استراتيجية جميعها تسعى إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، من خلال (البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية)، الذي يعد إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية المملكة 2030، من أجل التأثير الإيجابي في بيئة العمل بشكل شمولي.

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وأشار إلى أن البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يرتكز على أربع ركائز رئيسية هي: تعزيز التوعية ونشر ثقافة الوقاية، وتعزيز وجود الكوادر الوطنية والبنية التحتية للسلامة والصحة المهنية وتعزيز التشريعات والأنظمة وتعزيز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتسجيل الإصابات والتحقيق في حوادث العمل.

وشدد المهندس الراجحي على أن المنشآت شريك لها في تحقيق النجاح، من خلال دور أصحاب العمل والعاملين المهم في المساهمة في تطبيق ممارسات السلامة والصحة المهنية، كما يعد دورا جوهريا يجعل من جهود الوزارة في هذا المجال واقعا ملموسا.

عقب ذلك، افتتح وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي المعرض المصاحب الذي شارك فيه عدد من المنشآت الخاصة والجهات الحكومية. ويتضمن المؤتمر مجموعة من جلسات الحوار وورش عمل ناقشت السلامة والصحة المهنية في العمل.

وفي الختام كرم الراجحي المشاركين بالمؤتمر من الجهات الحكومية والمنشآت.