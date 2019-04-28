شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1516 سلة غذائية في مديريتي حيران وعبس بحجة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (السبت) 1516 سلة غذائية، تزن 112 طناً و184 كيلوغراما في قرى السادة المغتربين، والظهر، والمغتربين، والشرافية، وبني حسن، التابعة لمديريتي حيران وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 9096 شخصا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمد يد العون للشعب اليمني الشقيق.
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