شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يدشن مبادرة «خير أمة».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يرعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مساء غداً (الاثنين) حفل تدشين مبادرة القيم والاخلاق «خير أمة»، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة طيبة في المدينة المنورة.

ويشهد الحفل إعلان انطلاق البرامج المتنوعة والمختلفة لمبادرة القيم والاخلاق «خير أمة» والتي تستمر على مدار عام كامل وتتناول 12 قيمة مختلفة تم تحديدها من قبل الأمانة العامة للمبادرة، وهي (الرحمة - الإخلاص - الاحترام – المواطنة – بر الوالدين – الأمانة – الحياء – العدل – حق الجار – الصدق – النزاهة – العطاء)، ويشارك بها عدد من الجهات والهيئات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى فتح المجال أمام القطاع الخيري والمراكز التطوعية والأفراد من كافة شرائح المجتمع لتعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع، وريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة وتميز في بناء الإنسان اجتماعيا وثقافياً.

تقييم وتحكيم

وتخضع جميع البرامج والمبادرات المنبثقة من مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» للتحكيم والتقييم من قبل الأمانة العامة للمبادرة والتي تتولى الإشراف على كافة الأعمال والبرامج المتنوعة وذلك قبل الإعلان النهائي عن أسماء الأفراد والجهات التي حصلت على أعلى درجات التقييم في مجمل مبادراتها التي شاركت فيها، ومنها تكريم أفضل جهة داعمة لمبادرة خير أمة، وأفضل جهة في تنفيذ المبادرات وتجسيدها بالشكل الأمثل، بالإضافة الى أفضل فكرة ضمن قائمة المبادرات، وأفضل منسق بين الجهات المشاركة، إلى جانب تكريم الأفراد رواد الـخدمة المجتمعـية في الحفل الختامي لأعمال الدورة السنوية لمبادرة خير أمة في نسختها الأولى.

أهداف المبادرة

وتعمل المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف من بينها تعزيز وترسيخ القيم الأخلاق و مفاهيم التعايش والتلاحم و استثمار مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية والثقافية في تنمية المجتمع، وتفعيل الممارسة السلوكية للأخلاق، بالإضافة الى بناء برامج داعمة للقيم ومعززه للسلوك الإيجابي.

مشاركة المجتمع

وتسعى إمارة منطقة المدينة المنورة من خلال إطلاق مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة»، إلى إشراك كافة شرائح المجتمع بمختلف البرامج والمبادرات المتنوعة من خلال الفعاليات المختلفة التي سوف تنطلق بالتزامن مع إطلاق المبادرة في مختلف الأحياء وما تتضمنه من اندية ومراكز، ومواقع الجذب السياحي، والجامعات والمدارس، بالإضافة الى الجوامع والمساجد والمراكز الصحية و الأندية الرياضية و المجمعات التجارية، إلى جانب ديوانيات ومجالس الأحياء الرسمية، حيث يتم اختيار إحدى القيم الأخلاقية وتنفيذ عدة فعاليات وأنشطة تعزز مبادئها وممارستها على مدار شهر كامل ضمن نطاق التنفيذ.

معايير معتمدة

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وبمجرد اعتماد مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» تشكلت الأمانة العامة للمبادرة لتتولى مهام التنسيق والإشراف على جميع الأعمال وتقييم البرامج والفعاليات وفق المعايير المعتمدة وتقديم كافة أنواع الدعم اللازم للجهات المشاركة، وتوفير الاستشارات، وتقديم الدعم اللوجستي والتنسيق بين الجهات المشاركة وإقامة الدورات التدريبية لمنسقي الجهات المشاركة وإصدار الكتيبات والأدلة المساعدة وإنتاج المرئيات والوثائقيات الهادفة وإقامة الفعاليات والأنشطة الداعمة ضمن خطة المبادرة.

أفكار إبداعية

وعملت الأمانة العامة إلى تصميم كافة البرامج والفعاليات وفق أسس علمية ومعايير محكّمة وآليات متطورة قام بهندستها وصياغتها مجموعة كبيرة من ذوي الخبرة والاختصاص في كافة المجالات ذات الصلة، لضمان تقديم هذه البرامج والفعاليات بطرق ووسائل إبداعية وطرح رائد ومبتكر، لتسهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة القيم والأخلاق.

منهجية التقييم

تعتمد منهجية تقييم المبادرة على تقييم العناصر الأخرى المتعلقة بتصميم المبادرة من أجل رصد الدرجة النهائية، وهذه العناصر تصميم المبادرة، وتنفيذ المبادرة و الزيارة الميدانية و مـنـسـق المبادرة و تقييم تفاعل وسائل الاعلام، بالإضافة الى تقييم تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي.

العمل التطوعي

وانطلاقاً من أهمية مبادرة «خير أمة» للمجتمع المديني فقد اتاحت الأمانة العامة للمبادرة، الفرصة لكافة أفراد المجتمع المشاركة في برامجها وفعالياتها - تطوعاً - لما للعمل التطوعي من دور مهم في رفعة وتقدم الأمم وازدهارها ولما يحمله من معاني وفوائد كثيرة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع الأمانة العامة، فيما ستعمل الأمانة العامة على تكريم المتطوعين ومنحهم شهادات التطوع المعتمدة والتي تتضمن عدد الساعات التطوعية والمهام التي أنجزت وذلك ضمن الخطة العامة للمبادرة بتوسيع مشاركة كافة أطياف المجتمع والمهتمين للمشاركة في المبادرة التي تنطلق من المدينة المنورة لتعزز القيم بين أهالي وزوار المنطقة.

مؤشرات النجاح

ووضعت الأمانة العامة للمبادرة مجموعة من المؤشرات التي تضمن نجاح منظومة القيم والأخلاق للمبادرة والتي من بينها حوكمة الأمانة العامة ودعم الجهات المشاركة وتطبيق أسس ومعايير الجودة في كافة الأنشطة والفعاليات وحوكمتها بعد دراسة مستفيضة تلتزم برؤية التخطيط الفعال، بما ينسجم مع وضوح أدوار الجميع والمسؤوليات وتعزيز التنسيق والاتصال وصولاً إلى متابعة المنظومة وتقييمها وفقاً للمعايير المعتمدة.