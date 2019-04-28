شكرا لقرائتكم خبر عن أول معرض فنون يرى النور في جامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان أن طلاب وطالبات كلية الفنون هم المبدعون القادمون في صناعة رؤية السعودية 2030 في مجال الفنون كواقع نعيشه ونسمع به.جاء ذلك خلال افتتاحه للمعرض الأول لمنتجات طلاب وطالبات كلية التصاميم والفنون التطبيقية بالقاعة الكبرى بمقر الجامعة الأسبوع الماضي ليرى النور تحت أنغام عازف البيانو الطالب معاذ المالكي وهو من الطلاب متعددي المواهب (عازف ورسام ومصمم ومصور محترف).

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‏⁩‏واطلع زمان في جولته بالمعرض على أعمال الطلاب والطالبات في أقسام الكلية الأربعة قسم التصميم الداخلي وقسم تصميم الأزياء والنسيج وقسم الفنون قسم التصميم الجرافيكي.

‏وتم عرض تصاميم لمقررات سكني وسياحي وتجاري ومشروع التخرج النهائي وما يتعلق بفنون الخياطة من ملابس مختلفة وأعمال لبعض مكملات المنزل من خداديات ولوحات وكراسي بالإضافة لفنون الجرافيك ولوحات مصممة ببرامج ومطبوعة وعمل فيديو كروتوني، واستمع لشرح من عميدة الكلية فاطمة الزهراني ومن الطالبات والطلاب المشاركين.

وكانت "الخليج 365" نشرت سابقا عن إعلان جامعة الطائف تضمين تخصصي التصميم الداخلي والفنون للطلاب لأول مرة هذا العام، بعد أن كان القبول مقتصرا على الطالبات بعد اعادة هيكلة كلية التصاميم والفنون التطبيقيه ضمن مشروع التحول البرامجي، وستكون المحضن الأكاديمي لجميع البرامج التي تندرج تحت مسماها وأهدافها وفق رؤية الجامعة، إذ تهتم الجامعة حسب تأكيداتها بتطوير مواهب طلابها وطالباتها في مجالات الفنون المختلفة من خلال الأندية الطلابية في شطري الطلاب والطالبات.