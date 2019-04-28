شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان يفتتح المشروع الاستثماري لوقف الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفتتح رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان غداً (الاثنين)، المشروع الاستثماري لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتكلفة تتجاوز 220 مليون ريال.

ويهدف المشروع الذي هو عبارة عن فندق من فئة الخمس نجوم (راديسون بلو حي السفارات الرياض) إلى الاستفادة من عائدات المشروع الاستثماري لخدمة قضية الإعاقة والمعوقين، ودعم جهود العلماء والباحثين المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة والتصدي لها بالعلم، إضافة إلى أنه يمثل مصدر دخل دائم لتنفيذ إستراتيجية المركز وخططه وبرامجه.

وحظي المشروع باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين بوصفه مؤسس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حيث خصصت له أرض بحي السفارات على مساحة 7233 متراً مربعاً، وقد تفضل - حفظه الله - بوضع حجر الأساس للمشروع.

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ويشتمل المشروع الذي يتكون من سبعة طوابق على 110 شقق فندقية، 5 نجوم، تتضمن 63 ستوديو، و29 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة، و7 شقق بغرفتي نوم، وشقتين بنظام دوبلكس بغرفة واحدة، و7 شقق دوبلكس بغرفتي نوم لكل منها، وغرفتين لذوي الاعاقة، إضافة إلى الأعمال الخارجية.

كما يتضمن جلسات داخلية وخارجية، ومسابح، ونادياً صحياً، وتتميز الغرف والممرات وقاعات الاستقبال والمطاعم بالسمة والطابع الذي تتميز به البيئة السعودية، بإبراز المجسمات والأعمال الفنية التي شارك في إنجازها عدد من الحرفيين السعوديين التي تضاهي أجمل الفنون العالمية.

وسيكون تشغيل المشروع بواسطة مجموعة (فنادق راديسون بلو ) إحدى أهم المجموعات الفندقية في العالم، ما يجعله يقدم خدمات فندقية على أرقى مستوى.