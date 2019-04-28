خالد الفيصل يرأس اجتماعاً لمناقشة أعمال أمانة جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أميرمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً جرت خلاله مناقشة أعمال أمانة جدة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية. رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين، أميرمنطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً جرت خلاله مناقشة أعمال أمانة جدة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية. واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره أمين جدة صالح التركي وقيادات الأمانة على الأعمال التي تمّت خلال الفترة الماضية ومن بينها التحّول الرقمي في إنجاز المعاملات، والمشاريع الجاري تنفيذها والمطروحة، والأخرى تحت الترسية، إلى جانب تفويض الصلاحيات الممنوحة لرؤساء البلديات الفرعية وتعيين الكوادر النسائية في مناصب قيادية. كما تخلل الاجتماع استعراض تطورات مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة.



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