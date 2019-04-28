شكرا لقرائتكم خبر عن القصبي: إطلاق بوابة «فرص» لتوسيع المتنافسين على الاستثمار في 285 أمانة وبلدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الأحد)، إطلاق بوابة الاستثمار البلدي (فرص). وأوضح القصبي عبر حسابه في موقع «تويتر» أن إطلاق بوابة «فرص» يأتي تعزيزاً للشفافية وتوسيعاً لقاعدة المتنافسين على مختلف الفرص الاستثمارية، التي يتم طرحها في 285 أمانة وبلدية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصبي: إطلاق بوابة «فرص» لتوسيع المتنافسين على الاستثمار في 285 أمانة وبلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.