شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأحد) جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو. عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأحد) جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو. وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، وآفاق الشراكة بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا يوميروا والوفد الرسمي المرافق لوزير الخارجية الياباني.



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