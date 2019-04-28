شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: فتح التسجيل في البرنامج التدريبي لتربية نحل العسل ومنتجاته والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فتح التسجيل في البرنامج التدريبي المتكامل بمجال تربية نحل العسل ومنتجاته، بدءاً من اليوم (الأحد) وحتى يوم الخميس 18 رمضان القادم، وذلك عبر الرابط: https://t.co/yUIqgvQY5d.
وبينت الوزارة أن مدة الدورة 6 أسابيع، بواقع 5 أيام أسبوعيا، و5 ساعات تدريب عملي ونظري يوميا.
وأوضحت أن الشروط: أن يكون المتقدم سعوديا أو سعودية، ألا يقل العمر عن 18 عاما، ألا يكون موظفا أو له سجل تجاري.
وكشفت أن المزايا هي: مكافأة عينية بعد اجتيازه فترة التدريب، فرصة التأهيل لسوق العمل، المتدرب المميز سينتقل لتدريب متقدم لبرنامج تربية ملكات النحل، شهادات معتمدة للاستفادة من قروض صندوق التنمية الزراعية، مدربون لهم خبرات دولية من الجنسين في مجال تربية النحل.
وأفادت بأنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين، داعية إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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