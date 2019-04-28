السعودية | مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع سلال رمضان في السودان

شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع سلال رمضان في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في السودان، بتكلفة تقدر بأكثر من 549 ألف دولار أميركي.

حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وممثل مدير الإدارة العامة للتوجيه المعنوي السوداني اللواء فتحي المهل.

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ويهدف المشروع إلى توزيع 13,725 سلة غذائية خلال شهر رمضان المقبل، وذلك لسد احتياجات الأسر المتواجدة في مناطق النزوح وتخفيف حدة الفقر في خمس ولايات، وهي الخرطوم وغرب كردفان وشرق دارفور والبحر الأحمر والنيل الأزرق.

ووفقا للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية سيستفيد من المشروع 68,625 فرداً.

ويأتي هذا التوزيع إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده للجهات المعنية في المملكة، ومن ضمنها المركز، بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للوقوف مع الشعب السوداني بمختلف فئاته من منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار ما أعلنته المملكة من دعم وإسهام لرفع المعاناة عن كاهل الأشقاء في السودان.