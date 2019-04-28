، إرهاق العمل يقتل 272 إندونيسيًّا خلال أسبوع ،

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تسبَّب الإرهاق الناتج عن مواصلة العمل في فرز أصوات ملايين المقترعين في الانتخابات الإندونيسية، في وفاة أكثر من 270 موظفًا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين اليوم (الأحد).
وأوضح المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات "عارف بريو سوسانتو"، أن 272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإفراط في العمل، كما أُصيب 1878 شخصًا آخرون بوعكات صحية مع حلول مساء أمس.
وبيَّن "سوسانتو" -وبحسب ما أورد "روسيا اليوم"- أن وزارة الصحة أصدرت منشورًا في 23 أبريل (نيسان) الجاري، يحثّ منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات، بينما تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.
وتنتهي المفوضية من فرز الأصوات المقدَّرة بالملايين وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 22 مايو (أيار) المقبل.
وجرت الانتخابات في 17 أبريل الجاري، وكانت أول مرة تجمع فيها البلاد التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد؛ بهدف خفض التكاليف.
ووفقًا لـ"رويترز": فإن إجراء الانتخابات على مدار 8 ساعات في بلاد تمتدُّ لأكثر من 5 آلاف كيلومتر مربع من الغرب إلى الشرق؛ مهمّة شاقّة وفتَّاكة بالنسبة للمسؤولين الذين تحتّم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدويًّا.
إرهاق العمل يقتل 272 إندونيسيًّا خلال أسبوعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
تسبَّب الإرهاق الناتج عن مواصلة العمل في فرز أصوات ملايين المقترعين في الانتخابات الإندونيسية، في وفاة أكثر من 270 موظفًا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين اليوم (الأحد).
وأوضح المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات "عارف بريو سوسانتو"، أن 272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإفراط في العمل، كما أُصيب 1878 شخصًا آخرون بوعكات صحية مع حلول مساء أمس.
وبيَّن "سوسانتو" -وبحسب ما أورد "روسيا اليوم"- أن وزارة الصحة أصدرت منشورًا في 23 أبريل (نيسان) الجاري، يحثّ منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات، بينما تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.
وتنتهي المفوضية من فرز الأصوات المقدَّرة بالملايين وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 22 مايو (أيار) المقبل.
وجرت الانتخابات في 17 أبريل الجاري، وكانت أول مرة تجمع فيها البلاد التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد؛ بهدف خفض التكاليف.
ووفقًا لـ"رويترز": فإن إجراء الانتخابات على مدار 8 ساعات في بلاد تمتدُّ لأكثر من 5 آلاف كيلومتر مربع من الغرب إلى الشرق؛ مهمّة شاقّة وفتَّاكة بالنسبة للمسؤولين الذين تحتّم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدويًّا.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
08:53 PM
فُرض عليهم فرزُ ملايين الأصوات لساعات طويلة
تسبَّب الإرهاق الناتج عن مواصلة العمل في فرز أصوات ملايين المقترعين في الانتخابات الإندونيسية، في وفاة أكثر من 270 موظفًا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين اليوم (الأحد).
وأوضح المتحدث باسم المفوضية العامة للانتخابات "عارف بريو سوسانتو"، أن 272 من مسؤولي الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإفراط في العمل، كما أُصيب 1878 شخصًا آخرون بوعكات صحية مع حلول مساء أمس.
وبيَّن "سوسانتو" -وبحسب ما أورد "روسيا اليوم"- أن وزارة الصحة أصدرت منشورًا في 23 أبريل (نيسان) الجاري، يحثّ منشآت الصحة على توفير الرعاية القصوى للمرضى من العاملين في الانتخابات، بينما تعمل وزارة المالية على تعويض عائلات المتوفين.
وتنتهي المفوضية من فرز الأصوات المقدَّرة بالملايين وإعلان الفائزين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 22 مايو (أيار) المقبل.
وجرت الانتخابات في 17 أبريل الجاري، وكانت أول مرة تجمع فيها البلاد التي يقطنها 260 مليون نسمة، بين انتخابات الرئاسة والانتخابات العامة في يوم واحد؛ بهدف خفض التكاليف.
ووفقًا لـ"رويترز": فإن إجراء الانتخابات على مدار 8 ساعات في بلاد تمتدُّ لأكثر من 5 آلاف كيلومتر مربع من الغرب إلى الشرق؛ مهمّة شاقّة وفتَّاكة بالنسبة للمسؤولين الذين تحتّم عليهم فرز أوراق الاقتراع يدويًّا.
، إرهاق العمل يقتل 272 إندونيسيًّا خلال أسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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