، مكتب تعليم صامطة يحقِّق المركز الأول على مستوى المملكة إعلاميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خمس مدارس تتبوَّأ الصدارة في "جدارة"

حقَّق مكتب تعليم صامطة في الحد الجنوبي التابع لتعليم جازان، المركز الأول على مستوى مكاتب التعليم بوزارة التعليم في الرصد والتوثيق في الملف الإعلامي بوزارة التعليم؛ حيث بلغ عدد التغريدات التي وثَّقها المكتب ومدارسه بنين وبنات 81116 تغريدةً؛ منها 46995 تغريدة صادرة من 168 حسابًا من مدارس البنين وثقت في 196 موضوعًا، و34171 تغريدة صادرة من 132 حسابًا من مدارس البنات وثقت في 209 موضوعات.

وأعرب مدير مكتب صامطة عبدالرازق بن محمد الصميلي، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه مكتب التعليم والمدارس، وقال بأن هذا المنجز يأتي امتدادًا للعديد من المنجزات التي حقّقها المكتب على المستوى المحلي والدولي هذا العام، وجاء بتضافر الجهود وبتعاونٍ من جميع منسوبي المكتب ومدارسه ليعبروا عن روح الفريق الواحد والعمل المنظم، مثمنًا جهود المنسقين والمنسقات للإعلام بالمدارس التي تكلّلت بالنجاح.

كما تقدّم بالتهنئة للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، معربًا عن شكره له على جهوده الرائعة ودعمه اللامحدود لمكتب تعليم صامطة ومدارسه كافة، متمنيًا له داوم التوفيق والسداد.

وأشاد "الصميلي" بالجهود التي يبذلها رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب حسن المهجري، ومساعدته عائشة مشهور، ومنسقو ومنسقات الإعلام في المدارس. وحثّ كافة المدارس على مواصلة الجدّ والاجتهاد في العام الدراسي القادم بإذن الله في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في المملكة، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في عملهم.

وقال رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام حسن المهجري: المكتب تميز كأول مكتب على مستوى المملكة لا توجد به مدارس في الرصد والتوثيق في الملف الإعلامي بوزارة التعليم، وها نحن اليوم نحصد المركز الأول بعد عمل متواصل وجهد كبير بذله منسِّقو ومنسقات الإعلام بالمدارس، وبعد الزيارات الميدانية التي قمنا بها من أجل توضيح آلية التوثيق في الملف الإعلامي وكيفية صياغة محتوى التغريدة، وآلية التفاعل مع حساب المكتب والإدارة والوزارة.

كما قدّم "المهجري" شكره لمدير مكتب التعليم بصامطة، ولإدارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم جازان؛ على دعمهم لوحدة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب.

يُذكر أن خمس مدارس تتبوَّأ الصدارة في "جدارة" في الرصد والتوثيق بالملف الإعلامي الوزاري على مستوى مدارس الوزارة؛ وهي: المركز الثاني مجمع زمزم التعليمي بنين بـ11481، والمركز الثالث ابتدائية ومتوسطة الموسم بنات بـ9512، والمركز الرابع مدارس رواد جازان الأهلية بصامطة بنين بـ9042، والمركز التاسع ابتدائية عمر بن عبدالعزيز بصامطة بنين بـ5913، والمركز العاشر ابتدائية ومتوسطة أم المؤمنين عائشة بالمباركة بنات بـ5459.