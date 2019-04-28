، بتوجيه من "آل الشيخ".. دورات علمية في "أحكام الصيام" بجازان ،

- 1/2
- 2/2
بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من مدير عام الفرع في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء؛ دورات علمية في أحكام الصيام تبدأ يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر شعبان 1440 هجرية ويلقيها عدد من الدعاة الرسميين.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أنه، وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، يتوجب على الدعاة تبيان أحكام الصيام لعامة الناس الذين قد يجهلون تلك الأحكام، سائلاً الله العلي القدير أن يبلغنا شهر رمضان وبلادنا وقادتنا وشعبنا في أمن وأمان واستقرار وصحة وعافية، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود نصرًا مؤزًا، عاجلاً غير آجل، إنه سميع مجيب الدعاء.
وتُعقد تلك الدورات في محافظات: العارضة، وصبيا، وأحد المسارحة، والعيدابي بعد صلاة المغرب، ولمدة أربعة أيام.
بتوجيه من "آل الشيخ".. دورات علمية في "أحكام الصيام" بجازانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-28
بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من مدير عام الفرع في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء؛ دورات علمية في أحكام الصيام تبدأ يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر شعبان 1440 هجرية ويلقيها عدد من الدعاة الرسميين.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أنه، وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، يتوجب على الدعاة تبيان أحكام الصيام لعامة الناس الذين قد يجهلون تلك الأحكام، سائلاً الله العلي القدير أن يبلغنا شهر رمضان وبلادنا وقادتنا وشعبنا في أمن وأمان واستقرار وصحة وعافية، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود نصرًا مؤزًا، عاجلاً غير آجل، إنه سميع مجيب الدعاء.
وتُعقد تلك الدورات في محافظات: العارضة، وصبيا، وأحد المسارحة، والعيدابي بعد صلاة المغرب، ولمدة أربعة أيام.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
08:29 PM
في العارضة وصبيا وأحد المسارحة والعيدابي ولمدة 4 أيام
بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من مدير عام الفرع في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء؛ دورات علمية في أحكام الصيام تبدأ يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر شعبان 1440 هجرية ويلقيها عدد من الدعاة الرسميين.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أنه، وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، يتوجب على الدعاة تبيان أحكام الصيام لعامة الناس الذين قد يجهلون تلك الأحكام، سائلاً الله العلي القدير أن يبلغنا شهر رمضان وبلادنا وقادتنا وشعبنا في أمن وأمان واستقرار وصحة وعافية، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود نصرًا مؤزًا، عاجلاً غير آجل، إنه سميع مجيب الدعاء.
وتُعقد تلك الدورات في محافظات: العارضة، وصبيا، وأحد المسارحة، والعيدابي بعد صلاة المغرب، ولمدة أربعة أيام.
، بتوجيه من "آل الشيخ".. دورات علمية في "أحكام الصيام" بجازان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه من "آل الشيخ".. دورات علمية في "أحكام الصيام" بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.