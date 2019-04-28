، بتوجيه من "آل الشيخ".. دورات علمية في "أحكام الصيام" بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - في العارضة وصبيا وأحد المسارحة والعيدابي ولمدة 4 أيام

بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومتابعة من مدير عام الفرع في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي؛ ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء؛ دورات علمية في أحكام الصيام تبدأ يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر شعبان 1440 هجرية ويلقيها عدد من الدعاة الرسميين.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، أنه، وبمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، يتوجب على الدعاة تبيان أحكام الصيام لعامة الناس الذين قد يجهلون تلك الأحكام، سائلاً الله العلي القدير أن يبلغنا شهر رمضان وبلادنا وقادتنا وشعبنا في أمن وأمان واستقرار وصحة وعافية، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود نصرًا مؤزًا، عاجلاً غير آجل، إنه سميع مجيب الدعاء.

وتُعقد تلك الدورات في محافظات: العارضة، وصبيا، وأحد المسارحة، والعيدابي بعد صلاة المغرب، ولمدة أربعة أيام.