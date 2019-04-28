، عشر ميداليات تتوج أخضر الكاراتيه بالمركز الثاني في البطولة الآسيوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - توج المنتخب السعودي للكاراتيه بالمركز الثاني في الترتيب العام لفئة الرجال، والمركز الثالث في الترتيب العام للرجال والسيدات في ختام البطولة الآسيوية الـ( 18) للناشئين والشباب وتحت 21 عامًا، والتي اختتمت بماليزيا وشارك فيها 686 لاعبِا ولاعبة من 32 دولة.

حيث أضاف نجوم الكاراتيه ثلاث ميداليات في اليوم الأخير من البطولة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية، ليصبح مجموع ما تحقق عشر ميداليات؛ بواقع أربع ذهبيات وميدالية فضية وخمس ميداليات برونز، وضعت الأخضر بالمركز الثاني في فئة الرجال وفي المركز الثالث في ترتيب العام.

وانتزع اليوم البطل عمر العازمي الميدالية الذهبية بالبطولة الآسيوية في منافسات القتال تحت وزن 84 كجم لفئة تحت 21 عامًا بعد فوزه على منافسه الكويتي أحمد الهندل بثلاث نقاط دون مقابل، بينما حقق البطل سلطان الزهراني الميدالية الفضية في منافسات القتال تحت وزن 67 كجم في فئة تحت 21 عامًا خلف الياباني كوزاكي يوك، وحقق اللاعب مشاري الزعبي الميدالية البرونزية في منافسات القتال تحت وزن 60 كجم في فئة تحت 21 عامًا.