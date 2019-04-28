، انفجار هائل يهزّ محيط مطار هيثرو البريطاني.. وأسباب الحريق غامضة ،

محمد بن مسعود - الدمام - 10 عربات إطفاء تكافح انتشار النيران

هزّ انفجار هائل محيط مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ونقل "روسيا اليوم" عن موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية؛ أن دويَّ انفجارات سُمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو؛ ما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود؛ ما يشير إلى حريق هائل.

وأوضحت الصحيفة أن عشرَ عربات إطفاء و70 إطفائيًّا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي أشارت معلومات إلى أنه نشب في مستودع قديم للفحم.

من جانبها: أفادت صحيفة "إندبندنت" بأن الانفجارات ناجمة عن حريق في مخزن للحاويات في منطقة ويست درايتون.

ولم تعلن السلطات الأسباب الحقيقية للحريق، فيما نشر شهود عيان صورًا ومقاطع فيديو وثّقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان.