، "الناصر": بدء تصدير الغاز للأسواق الخارجية خلال 5 سنوات مقبلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بشكل تدريجي حتى معدل ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في تصريحات للصحفيين اليوم أن أرامكو تخطط البدء في عمليات تصدير الغاز للأسواق الخارجية خلال الخمس سنوات المقبلة، أي بحلول 2025 ، مشيرًا إلى أن عمليات التصدير ستبدأ بشكل تدريجي حتى الوصول إلى تصدير معدل ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا .

وأكد الناصر أن تحديد مستوى ومعدل الإنتاج واستخدام الطاقة الاحتياطية من اختصاص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حسب احتياجات السوق.

وأوضح أن استحواذ شركة الحفر العربية على منصات الحفر في الكويت والعراق وباكستان وسلطنة عمان أمر مهم، وأضاف أن شركة الحفر العربية بهذه الصفقة ستتحول من شركة محلية إلى شركة إقليمية، وستكون من أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط، وعدد المنصات سيرتفع من 39 إلى 67 منصة حفر.

ولفت إلى أن هناك تطلعًا إلى تنويع مصادر الدخل وأن ذلك سينعكس على عدد الموظفين وعلى توطين الصناعة، حيث سيصل عدد موظفي شركة الحفر إلى ستة آلاف موظف، كما تتطلع أرامكو إلى دخول الشركة إلى أسواق أخرى في المنطقة في المستقبل. وأشار الناصر إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الطاقة والبدء قريبًا في المرحلة الثانية.

وأشار الناصر إلى أنه تم الانتهاء المرحلة الأولى من انشاء مدينة الطاقة، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قريبًا . ولفت إلى أن المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل ، مبينًا أن شركة الحفر العربية تمتلك الآن نحو 39 منصبة وبعد الاستحواذ على بشركة "شلمبرجير" سيصبح عدد المنصات 67 منصة حفر، في الكويت، عمان والعراق وباكستان، وهذه الخطوة دافع قوي للتوسع في المستقبل.

من جهة آخرى أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)،أن شركتها التابعة لها، الشركة العربية للحفر؛ عن استحواذ منصات حفر الآبار البرية الخاصة بشركة "شلمبرجير" في الشرق الأوسط، في الكويت وسلطنة عُمان والعراق وباكستان، مقابل 1.56 مليار ريال، ليرتفع عدد منصات إلى 67 منصة حفر.

وفي هذا الأطار أوضح وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات، رئيس مجلس إدارة طاقة الدكتور عابد السعدون أن شركة الحفر العربية تتطلع للاستحواذات على شركات وخدمات أو تقنيات لتوسيع اعمالها مكملة للحفر والتنقيب، وستكون الاستحواذات متميزة للمنافسة في هذا القطاع، وأضاف أن الشركة تعمل على أسس تجارية بحتة، لافتًا إلى أن الشركة ممكن أن تعمل خارج الدول الخمس وأن يكون لها استثمارات خارجها.

وقال إن الخطة الحالية تقوم على تعزيز تواجد الشركة في الدول الخمس وخصوصًا في العراق، وذلك للتقارب بين السعودية والعراق، لذا استخدام الشركة وما لها من نفوذ قائم والبناء عليها وتوسيع رقعة وجودها، سيكون له الأولوية في الفترة المقبلة.

واعتبر السعدون أن الدول الخمس التي ستعمل فيها الشركة هي أسواق واعدة وستسعى الشركة لتعزيز وجودها عبر المشاريع في هذه الدول، وقال إن أرامكو لديها مشاريع توسعية كبيرة على مدى العشر سنوات المقبلة، كما أكد أن عدد منصات الحفر في تزايد خلال الفترة الماضية، لذا فإن استخدام نفوذ الشركة وما لها من أنشطة قائمة بتوسع رقعة وجودها سيكون مهمًا جدًا للتوسع مستقبلاً، سواء في الكويت والعراق وعمان مما يعزز وجود الشركة .

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن التوسع سيكون في أعمال مكملة لأعمال الحفر والتنقيب، سواء التقنية أو الانشطة الأخرى التي يمكن التنافس فيها الشركات العالمية الأخرى.

من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طاقة، رئيس مجلس إدارة "شركة الحفر العربية" المهندس عزام شلبي استحواذ شركة الحفر العربية التابعة لشركة طاقة، على قطاع الحفر في شركة شلمبرجير مقابل 1.56 مليار ريال، مشيرًا إلى أن شركة الحفر العربية سترفع عدد الحفارات العاملة لديها إلى 58 حفارًا بريًا وتسع منصات حفر بحرية، ليصل مجموع الحفارات لديها إلى 67 حفارًا.