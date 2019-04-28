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محمد بن مسعود - الدمام - نفذ مستشفى الأفلاج العام، صباح اليوم، خطة فرضية لإخلاء وهمي استغرقت نحو 25 دقيقة شارك فيها الكثير من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
وشهدت فرضية الإخلاء الطارئة حضور مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم ومساعديه ورئيس غرفة العمليات بإدارة الطوارئ عدنان العطيني ومدير التدريب عماش الحربي وفني الطوارئ عبدالله البدراني.
من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام فهد آل ظافر، لـ"الخليج 365"، أنه تم اليوم الأحد إعلان حالة الطوارئ لتنفيذ خطة إخلاء وهمي عن وجود قنبلة؛ لرفع كفاءة العاملين بالمستشفى في التعامل مع الحالات الطارئة وفق مقاييس السلامة، والتأكد من الجاهزية لمواجهة أي طارئ.
وأضاف أنه تم الإخلاء في فترة قياسية لم تتجاوز نصف ساعة جرى خلالها التعامل والعمل وفق الإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق آلية تفكيك القنبلة من قبل المختصين من الجهات الأمنية المشاركة في الفرضية.
تهديد بوجود "قنبلة".. فرضية وهمية بمستشفى الأفلاج
نفذ مستشفى الأفلاج العام، صباح اليوم، خطة فرضية لإخلاء وهمي استغرقت نحو 25 دقيقة شارك فيها الكثير من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
وشهدت فرضية الإخلاء الطارئة حضور مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم ومساعديه ورئيس غرفة العمليات بإدارة الطوارئ عدنان العطيني ومدير التدريب عماش الحربي وفني الطوارئ عبدالله البدراني.
من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام فهد آل ظافر، لـ"الخليج 365"، أنه تم اليوم الأحد إعلان حالة الطوارئ لتنفيذ خطة إخلاء وهمي عن وجود قنبلة؛ لرفع كفاءة العاملين بالمستشفى في التعامل مع الحالات الطارئة وفق مقاييس السلامة، والتأكد من الجاهزية لمواجهة أي طارئ.
وأضاف أنه تم الإخلاء في فترة قياسية لم تتجاوز نصف ساعة جرى خلالها التعامل والعمل وفق الإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق آلية تفكيك القنبلة من قبل المختصين من الجهات الأمنية المشاركة في الفرضية.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
07:57 PM
نفذ مستشفى الأفلاج العام، صباح اليوم، خطة فرضية لإخلاء وهمي استغرقت نحو 25 دقيقة شارك فيها الكثير من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
وشهدت فرضية الإخلاء الطارئة حضور مدير مستشفى الأفلاج العام الدكتور عبدالعزيز القاسم ومساعديه ورئيس غرفة العمليات بإدارة الطوارئ عدنان العطيني ومدير التدريب عماش الحربي وفني الطوارئ عبدالله البدراني.
من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج العام فهد آل ظافر، لـ"الخليج 365"، أنه تم اليوم الأحد إعلان حالة الطوارئ لتنفيذ خطة إخلاء وهمي عن وجود قنبلة؛ لرفع كفاءة العاملين بالمستشفى في التعامل مع الحالات الطارئة وفق مقاييس السلامة، والتأكد من الجاهزية لمواجهة أي طارئ.
وأضاف أنه تم الإخلاء في فترة قياسية لم تتجاوز نصف ساعة جرى خلالها التعامل والعمل وفق الإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق آلية تفكيك القنبلة من قبل المختصين من الجهات الأمنية المشاركة في الفرضية.
، تهديد بوجود "قنبلة".. فرضية وهمية بمستشفى الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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